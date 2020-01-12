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У Держдепартаменті заявили, що США дипломатично і економічно ізолюють Іран

Новини » В світі     12.01.2020 - 06:42
У Держдепартаменті заявили, що США дипломатично і економічно ізолюють Іран
Ілюстративне фото (nwttac.dci.palestine.org)

Вашингтон має намір посилити ізоляцію Ірану

Основною метою американської політики щодо Ірану є посилення його ізоляції. Про це заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

Вона зазначила, що багато хто цікавиться стратегією Вашингтона після вбивства командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані і атаки проти США з застосуванням балістичних ракет.

"Наша стратегія - дипломатично і економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитися як нормальна країна", - сказала Ортагус.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі повідомив, що Тегеран завершив помсту за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде здійснювати нових військових атак у разі відсутності агресії з боку США.

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