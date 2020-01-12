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В Госдепе заявили, что США дипломатически и экономически изолируют Иран

Новости » В мире     12.01.2020 - 06:42
В Госдепе заявили, что США дипломатически и экономически изолируют Иран
Иллюстративное фото (nwttac.dci.palestine.org)

Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана

Основной целью американской политики в отношении Ирана является усиление его изоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

Она отметила, что многие интересуются стратегией Вашингтона после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.

"Наша стратегия - дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - сказала Ортагус.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.

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