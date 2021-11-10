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Держдеп про війська Росії біля України: США попередили Москву про наслідки

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США, Середа 10 листопада 2021 19:41
Держдеп про війська Росії біля України: США попередили Москву про наслідки Фото: Карен Донфрід, помічник держсекретаря США (flickr.com/gmfus)
Автор: Дмитро Левицький

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон слідкує за діями Росії вздовж українського кордону. За її словами, під час нещодавнього візиту до Москви американські посадовці попередили російське керівництво про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Донфрід входила до американської делегації на чолі з главою ЦРУ, яка минулого тижня відвідала Москву та особисто передала це повідомлення чиновникам в Кремлі.

"Кожного разу, коли ми бачимо незвичайну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивна акція викликає велике занепокоєння для США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, ми будемо продовжувати стояти на стороні України та засуджуватимемо будь-яку агресію Росії проти України в усіх її формах", - сказала представник Держдепу.

Як наголосила Донфрід, американська сторона буде продовжувати "дуже уважно стежити за тим, що росіяни роблять на кордоні України".

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили про нарощення російських військ на кордоні з Україною, однак в українському Міністерстві оборони цю інформацію заперечили. Пізніше в Генштабі ЗСУ пояснили, чому Росія переміщує свої війська на кордоні.

Однак нещодавно видання Bloomberg заявило, що Росія перекидає танки до українського кордону.

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