Держдеп про загрозу вторгнення РФ в Україну: не знаємо намірів, але знайомі зі схемами Москви

Держдепартамент США на повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Україну заявив, що не знає планів Москви. При цьому у відомстві нагадали про схеми, які використовує російське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Держдепу Неда Прайса .

"Ми не можемо говорити про наміри Москви (щодо вторгнення в Україну - ред.), але ми знайомі з тими схемами, за якими діє Росія", - сказав Прайс в ході брифінгу.

Представник Держдепу також підкреслив, що будь-яка агресія щодо України з боку Росії викличе стурбованість США. При цьому не став розкривати дії, які можуть бути зроблені в разі вторгнення російських військ на українську територію.