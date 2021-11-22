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Держдеп про загрозу вторгнення РФ в Україну: не знаємо намірів, але знайомі зі схемами Москви

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент США на повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Україну заявив, що не знає планів Москви. При цьому у відомстві нагадали про схеми, які використовує російське керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Держдепу Неда Прайса.

"Ми не можемо говорити про наміри Москви (щодо вторгнення в Україну - ред.), але ми знайомі з тими схемами, за якими діє Росія", - сказав Прайс в ході брифінгу.

Представник Держдепу також підкреслив, що будь-яка агресія щодо України з боку Росії викличе стурбованість США. При цьому не став розкривати дії, які можуть бути зроблені в разі вторгнення російських військ на українську територію.

Нагадаємо, раніше США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну.

Відзначити, Кремль досить різко відреагував на інформацію від Bloomberg про можливе вторгнення в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія може прагнути до просуванню на територію України.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДержавний департамент США