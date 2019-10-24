Держдеп США протягом місяця має оприлюднити документи по Україні

Федеральний суд США зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зокрема, Держдеп має оприлюднити записи розмов держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, які пов'язані з Україною.

Позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що у США прокурори винесли звинувачення близьким до адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані бізнесменам Ігорю Фруману і Льву Парнасу, яких підозрюють допомоги при звільненні посла США в Україні Марі Йованович.

РБК-Україна писало, що Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що задоволений роботою Держдепу США в питанні України. Зокрема, він відкинув будь-які звинувачення на адресу Дональда Трампа щодо спроб тиску на Україну.