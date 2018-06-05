Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд

Госдеп призывает создать антикоррупционный суд, который будет соответствовать рекомендациям МВФ

Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией, в частности - создать антикоррупционный суд. Соответствуещее заявление опубликовала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт во вторник, 5 июня.

"Создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине", - говорится в заявлении Госдепа.

The U.S. calls on #Ukraine to implement deep, comprehensive, & timely reforms, including the establishment of a genuinely independent anti-corruption court that meets #IMF requirements. This court has important work to do on behalf of the Ukrainian people. https://t.co/NdNefDweCE — Heather Nauert (@statedeptspox) June 5, 2018

Отмечается, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд (МВФ), который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ.

"Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, устанавливающее создание антикоррупционного суда, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей...Мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ", - добавили в американском ведомстве

Напомним, сегодня, 5 июня, депутаты Верховной рады Украины рассмотрели 1656 поправок к законопроекту о антикоррупционный суд. По словам председателя Совета Андрея Парубия, правки, что остались, ВР может пройти в течение завтрашнего дня.

Как писало РБК-Украина, спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд были согласованы в Администрации президента еще в пятницу, 1 июня. Завтра, 6 июня, комитет по вопросам правовой политики и правосудия планирует рассмотреть вопрос относительно спорной поправки о вето совета международных экспертов антикоррупционного суда.

Председатель парламента Украины Андрей Парубий также заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос относительно совета международных экспертов пока не согласован.

Отметим, что создание антикоррупционного суда является одним из условий МВФ для предоставления Украине очередного транша.