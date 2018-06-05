Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд

НовостиПолитика    05.06.2018 - 18:43
Фото: официальный представитель Госдепа Хизер Ноєрт (flickr.com statephotos)
Фото: официальный представитель Госдепа Хизер Ноєрт (flickr.com statephotos)

Госдеп призывает создать антикоррупционный суд, который будет соответствовать рекомендациям МВФ

Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией, в частности - создать антикоррупционный суд. Соответствуещее заявление опубликовала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт во вторник, 5 июня.

"Создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине", - говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд (МВФ), который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ.

"Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, устанавливающее создание антикоррупционного суда, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей...Мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ", - добавили в американском ведомстве

Напомним, сегодня, 5 июня, депутаты Верховной рады Украины рассмотрели 1656 поправок к законопроекту о антикоррупционный суд. По словам председателя Совета Андрея Парубия, правки, что остались, ВР может пройти в течение завтрашнего дня.

Как писало РБК-Украина, спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд были согласованы в Администрации президента еще в пятницу, 1 июня. Завтра, 6 июня, комитет по вопросам правовой политики и правосудия планирует рассмотреть вопрос относительно спорной поправки о вето совета международных экспертов антикоррупционного суда.

Председатель парламента Украины Андрей Парубий также заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос относительно совета международных экспертов пока не согласован.

Отметим, что создание антикоррупционного суда является одним из условий МВФ для предоставления Украине очередного транша.

В правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде
Теги публикации: Парламент, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top