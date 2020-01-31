Держдеп США підтримує транзиту газу через Україну

США підтримують транзит газу через територію України, оскільки вважають його стратегічним стримуючим фактором російської агресії. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

У заяві йдеться про санкції США проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

"США підтримують енергетичну незалежність України від російського домінування", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років. У перший рік ГТС України повинна прокачати 65 млрд кубометрів російського газу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання контракту на транзит строком на п'ять років, за які, за його словами, Україна отримає понад 7 мільярдів доларів. При цьому, контракт може бути продовжений ще на десять років.

У свою чергу, виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголосив, що домовленість щодо транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом" передбачає принцип "качай або плати".