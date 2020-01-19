Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну. Про це вона написала в своєму Twitter.

"Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну", - написала вона.

Нагадаємо, з початку 2020 року російська компанія "Газпром" різко скоротила поставки газу транзитом через Україну. З початку року "Газпром" почав різке зниження поставок газу, перш за все за рахунок триразового скорочення транзиту через Україну. Зокрема, ще 30 грудня обсяги поставок через Україну становили 262,3 млн кубометрів на добу, а на 7 січня транзит знизився до 91,2 млн кубометрів.

Раніше глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що з зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

В кінці 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу строком на п'ять років. У перший рік ГТС України повинна прокачати 65 млрд кубометрів російського газу.