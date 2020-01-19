ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Новини » Політика     19.01.2020 - 19:29
Глава Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну. Про це вона написала в своєму Twitter.

"Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну", - написала вона.

Нагадаємо, з початку 2020 року російська компанія "Газпром" різко скоротила поставки газу транзитом через Україну. З початку року "Газпром" почав різке зниження поставок газу, перш за все за рахунок триразового скорочення транзиту через Україну. Зокрема, ще 30 грудня обсяги поставок через Україну становили 262,3 млн кубометрів на добу, а на 7 січня транзит знизився до 91,2 млн кубометрів.

Раніше глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що з зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

В кінці 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу строком на п'ять років. У перший рік ГТС України повинна прокачати 65 млрд кубометрів російського газу.

Путін та голова Європейської ради обговорили Україну Путін призначив нового прем'єр-міністра Росії
Новини України Володимир Путінтранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся