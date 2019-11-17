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Кількість загиблих під час протестів в Ірані зросла

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 13:01
Кількість загиблих під час протестів в Ірані зросла
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Офіційних коментарів іранської влади з цього приводу поки не надходило

В Ірані в ході зіткнень поліції з учасниками протестів загинули 25 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Hadath.

Як повідомляє видання, близько 25 осіб загинули в минулі дві доби в іранських містах в результаті сутичок в ході демонстрацій протесту проти різкого підвищення цін на паливо.

Офіційних коментарів іранської влади з цього приводу поки не надходило.

Відзначимо, рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом Ірану в ніч на п'ятницю, 15 листопада, у зв'язку з тривалою економічною кризою. Так, володар державної бензинової карти може в місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентної 12 евроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр в залежності від якості бензину.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. У місті Сирджан один з протестувальників був убитий, багато отримали поранення.

Уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

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