Розгін протестуючих в М'янмі: загинули дві людини і шестеро постраждали

У М'янмі під час розгону акції протесту проти мьянманскіх військових щонайменше загинули дві людини. Ще шестеро отримали травми.

Про це повідомляє інформаційний портал Myanmar Now.

Як повідомляється, розгін мирної акції протесту відбувався у другому за величиною місті М'янми Мандалай. Поліція і військові застосували бойові та гумові набої. Крім того, затримано 10 демонстрантів. Проти протестувальників також застосовувалися водомети.

Нагадаємо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого на протестах в М'янмі відбулося перше кровопролиття. Силовики відкрили вогонь зі зброї, щоб розігнати протестувальників.

Також повідомлялося, що померла 19-річна дівчина М'я Тве Тве Хаинг, яку силовики поранили під час розгону акції протесту. Дівчина отримала поранення в голову, імовірно, вогнепальне.