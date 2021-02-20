Розгін протестуючих в М'янмі: загинули дві людини і шестеро постраждали
У М'янмі під час розгону акції протесту проти мьянманскіх військових щонайменше загинули дві людини. Ще шестеро отримали травми.
Як повідомляється, розгін мирної акції протесту відбувався у другому за величиною місті М'янми Мандалай. Поліція і військові застосували бойові та гумові набої. Крім того, затримано 10 демонстрантів. Проти протестувальників також застосовувалися водомети.
Нагадаємо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого на протестах в М'янмі відбулося перше кровопролиття. Силовики відкрили вогонь зі зброї, щоб розігнати протестувальників.
Також повідомлялося, що померла 19-річна дівчина М'я Тве Тве Хаинг, яку силовики поранили під час розгону акції протесту. Дівчина отримала поранення в голову, імовірно, вогнепальне.