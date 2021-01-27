Країни G7 закликали звільнити Навального і затриманих на протестах в Росії

Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) і верховний представник Євросоюзу засудили арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Також вони стурбовані затриманням на протестах в Росії.

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій 26 січня.

Дипломати закликали Росію дотримуватися своїх національних та міжнародних зобов'язань і звільнити всіх затриманих.

"Ці події підтверджують постійну негативну тенденцію скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства, правозахисників і незалежних голосів в Росії", - йдеться в заяві.

Крім того, міністри і верховний представник ЄС обурені, що Навального помістили під варту в зв'язку з судовими постановами, які Європейський суд з прав людини у 2017 році визнав довільними і необґрунтованими.

"Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо російську владу до негайного і беззастережного звільнення Навального. Ми як і раніше твердо прихильні до Конвенції про заборону хімічної зброї, а також продовжуємо підтримувати демократію, верховенство закону і права людини в Росії", - наголошується в документі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

РБК-Україна писало, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального.