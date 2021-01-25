Байден розглядає всі варіанти заходів щодо Росії через Навального

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії опозиціонера Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити Навального.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Разом з Навальним Вашингтон вимагає негайного звільнення всіх затриманих на суботніх протестах в містах Росії.

Сам Байден поки що ніяк не коментував арешт російського опозиціонера Навального, якого минулого року намагалися вбити за допомогою бойової отрути.

Нагадаємо, у перші дні свого президентства Байден доручив розвідці вивчити ситуацію з отруєнням Навального та перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

Крім того, на арешт Навального реагували в американському Конгресі. Конгресмени назвали звинувачення Навального "сумнівними" та закликали російську владу негайно звільнити опозиціонера.