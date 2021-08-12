ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держдеп продовжить контакти з опозицією: США розкритикували політику Мінська

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 00:02
Держдеп продовжить контакти з опозицією: США розкритикували політику Мінська Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Американські дипломати продовжать взаємодію з лідерами білоруської опозиції незалежно від того, де перебуватимуть. Мінськ відповідальний за погіршення відносин з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса.

Як він зазначив, влада Білорусі "поінформувала США про введення нових обмежень на дипломатичний і технічний персонал американського посольства в Мінську з 1 вересня".

"Влада США, посол Фішер, персонал нашого посольства в Мінську продовжать підтримувати демократичні устремління народу Білорусі, американські дипломати продовжать взаємодіяти з білорусами, в тому числі з лідерами продемократичного руху, журналістами, студентами та іншими представниками громадянського суспільства незалежно від свого місцеперебування", - додав Прайс.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Як писало РБК-Україна, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.

Після цього Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Олександр Лукашенко
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну