Жителям США не рекомендують їздити в Росію: названо кілька причин

Держдепартамент США не рекомендує американцям відвідувати Російську Федерацію з кількох причин. Серед них тероризм, переслідування, висока ймовірність заразитися коронавірусом та інші.

У попередженні йдеться, що громадяни США в Росії (військові, чиновники, бізнесмени та ін.) піддавалися довільним допитам і погрозам з боку російських посадових осіб і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання.

"Всі співробітники уряду США повинні ретельно продумати свою необхідність в поїздці в Росію", - попередили в Держдепартаменті.

Крім того, російські служби безпеки заарештовували громадян США за надуманими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому зверненні і засуджували їх в ході таємних судових процесів або без подання доказів. Допомога консульства США може виявитися недоступною під час такої поїздки. Також від подорожей застерігають різні організації та волонтерів.

Що стосується тероризму в Росії, то в США попереджають про наявні там групах і організаціях. Там стверджують, що терористи можуть атакувати туристичні місця, транспортні вузли, ринки/торгові центри, об'єкти місцевого самоврядування, готелі та інші громадські місця. При цьому можливість уряду США надавати допомогу своїм громадянам в Росії сильно обмежена.

Ще одна причина відкласти поїзду в РФ - високий рівень COVID-19. Центри з контролю і профілактики захворювань визначили 3-й рівень небезпеки для Росії. Крім того в РФ діють обмеження на в'їзд громадян США через коронавірус.