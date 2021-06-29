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Росія перевіряє в Криму системи протиповітряної оборони

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Севастополь, Вівторок 29 червня 2021 10:13
Росія перевіряє в Криму системи протиповітряної оборони Фото: окупанти в Криму перевіряють системи ППО ()
Автор: Анастасія Рокитна

Росія в окупованому Криму проводить перевірку системи протиповітряної оборони. Це відбувається на тлі навчань Sea Breeze.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Винищувачі Су-30СМ, Су-27, а також бомбардувальники Су-24 і бойові вертольоти, виступили контрольними цілями для комплексів ППО С-400.

Екіпажі літаків і вертольотів ЧФ і авіаційного з'єднання Південного військового округу провели тренування з дивізіонами зенітних ракетних систем С-400 і розрахунками самохідних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" в ході проведення перевірки готовності чергових сил і засобів ППО Кримського півострова.

Нагадаємо, в Чорному морі розпочалися міжнародні Військово-морські навчання Sea Breeze.

У Sea Breeze 2021 бере участь друга постійна військово-морська група НАТО. Крім того, в цьому році до навчань підключиться найбільша кількість країн-учасниць за всю історію: більше 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

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