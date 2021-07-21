США просять Україну не критикувати угоду щодо "Північного потоку-2", - Politico
Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання повідомляє, що Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена оскаржив це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Однак він не став давати більш детальну інформацію.
Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проект за допомогою санкцій.
Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня.
Як повідомило у вівторок агентство Bloomberg, США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу "Північний потік-2", вони, як очікується, будуть припускати можливість введення санкцій проти Москви з боку Берліна, якщо влада ФРН вважатиме, що РФ застосовує енергоресурси для тиску на Україну.
За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після її закінчення в 2024 році.