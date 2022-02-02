ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Держдеп підтвердив справжність документів в El Pais щодо відповіді РФ на "гарантії безпеки"

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 22:05
Держдеп підтвердив справжність документів в El Pais щодо відповіді РФ на "гарантії безпеки" Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент офіційно підтвердив справжність документів, опублікованих в газеті El Pais, щодо відповіді США і НАТО на вимоги Росії по так званим "гарантіям безпеки". Раніше про це заявили в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса.

"Я не побачив в опублікованих документах підстав припускати, що вони неподільні", - сказав Прайс, відповідаючи на питання про справжність опублікованих іспанською газетою документах.

Нагадаємо, 2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала, за її твердженням, відповідь США та НАТО на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, у Пентагоні заявили про непричетність США до публікації відповіді Росії на її вимоги щодо "гарантій безпеки".

Як повідомляло РБК-Україна, США не підуть на поступки Росії щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом