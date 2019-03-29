Держдеп засудив арешти кримських татар

Держдепартамент Сполучених Штатів засудив дії Росії із затримання 23 жителів Криму, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку у РФ називають терористичною. Про це заявив заступник представника держдепартаменту США Роберт Палладіно, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ в масках обшукували будинки кримських татар, тероризуючи сім'ї і заарештувавши понад 20 осіб", - йдеться в заяві.

Палладіно закликав Росію звільнити 23 затриманих 27-28 березня кримських татар, а також ще понад 70 несправедливо ув'язнених українців.

Нагадаємо, 27 березня під час незаконних обшуків у окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону було затримано ще трьох кримських татар.

27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешти всіх затриманих до 15 травня.