У Конгресі вимагають оприлюднити стенограму розмови Трампа з Зеленським

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З вимогою надати доступ до повної стенограми розмови виступив Комітет з розвідки Палати представників

Конгресмени США звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише "Голос Америки".

З вимогою надати доступ до повної стенограми розмови двох президентів виступив Комітет з розвідки Палати представників. З подібною вимогою до Білого дому звернулася співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.

"Сьогодні преса вказує, що скарга подана представником розвідки, в рамках захисту викривачів порушень щодо можливого порушення президентом Трампом основ національної безпеки, може стосуватися України", - йдеться в заяві Каптур.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Дональд Трамп заявив, що не порушував закон під час розмови з Володимиром Зеленським.

Раніше Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скарги, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа. Відомо, що вона стосувалася приватної розмови президента США з "іноземним лідером".

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив влади України провести розслідування щодо Джо Байдена. На початку місяця в США почалося розслідування щодо можливого тиску з боку Трампа на Зеленського. Нібито президент США вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.