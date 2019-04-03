У ДФС назвали суму надходжень до бюджету за квартал

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Доходи державного бюджету зросли на 13,4%

До державного бюджету у січні-березні 2019 року зібрано 236,9 млрд грн, що на 13,4%, або на 28 млрд грн більше, ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні-березні 2019 року зібрано у розмірі 141,9 млрд грн. Це на 12,5% або на 15,7 млрд грн перевищує минулорічний показник.

Крім того, митних платежів надійшло 75,6 млрд грн, що на 0,7 млрд грн, або на 1% більше, ніж за січень-березень 2018 року.

У прес-службі уточнили, що за І квартал 2019 року до зведеного бюджету зібрано 296,8 млрд грн. Це на 14,2%, або на 37 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Так, за січень-березень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 259,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).