Держбюджет-2018 зведено з дефіцитом менше плану

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Доходи держбюджету за рік збільшилися на 17%

Доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За даними відомства, дефіцит держбюджету становив 59,2 млрд грн при плані 80,6 млрд грн.

До держаного бюджету за 2018 рік надійшло 928,1 млрд грн при плані 939,9 млрд грн. До загального фонду - 833,6 млрд грн при плані 842,9 млрд грн, до спеціального фонду - 94,5 млрд грн при плані 97,1 млрд грн.

До місцевих бюджетів у 2018 році надійшло 244,3 млрд грн при плані 242,3 млрд грн.

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів починає переведення усіх митних платежів на Єдиний казначейський рахунок. Тестовий період починається 23 січня 2019 року. До 17 лютого тестування ЄКР проводитиметься виключно для Київської міської та обласної митниць, а з 18 лютого до 15 березня пройде на усіх митницях України.