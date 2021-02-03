В Україні видали першу ліцензію для онлайн-казино

Фото: казино (GettyImages)

Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей напередодні видала ліцензію для ТОВ "СПЕЙСИКС" на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино онлайн. Це перша видна ліцензія в Україні для онлайн-казино.

Таке рішення Комісії оприлюднили на сайті відомства.

"Тільки лиш хотіти ніколи не буде достатньо, потрібно діяти. Не шукати винних. І причин, чому "ні". Брати та робити? Так. Ми - зробили. Рішення про видачу першої ліцензії прийнято", - написав голова Комісії Іван Рудий на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до даних Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ "СПЕЙСИКС" є власником знаку для товарів і послуг "КОСМОЛОТ".

Нагадаємо, влітку Верховна рада легалізувала гральний бізнес. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д.

Також раніше повідомлялось, що більшість громадян були України проти легалізації грального бізнесу. Таким чином проти висловилися 55% українців, а підтримують таку ідею 33% опитаних. Ще 12% не змогли визначитись.