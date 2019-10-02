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Держбюджету з початку року недоотримав майже 5% доходів

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Бюджет недорахувався 37 млрд грн

Доходи державного бюджету України за січень-вересень 2019 року склали 739 680,3 млн грн, що на 4,8%, або на 37 362,5 млн грн менше плану (777 042,8 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету зросли на 9,6% або на 64 895,0 млн грн.

За даними Держказначейства на 31 вересня, у вересні надходження до держбюджету склали 67 884,4 млн грн, що на 7,3%, або на 5 320,3 млн грн менше плану. Крім того, надходження у вересні були на 1,0% або на 662,3 млн грн більше, ніж у вересні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці вересня Рахункова палата заявила про ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету в 2019 році.

Нагадаємо, в 2019 році Національний банк перерахував в державний бюджет України 64 898 млн грн - всю суму частини прибутку до розподілу, яка визначена у консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов'язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.

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