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Доходи держбюджету різко впали на початку року

Новини » Економіка     03.02.2020 - 17:43
Доходи держбюджету різко впали на початку року
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Доходи держбюджету на 21,5% менше плану і на 7% менше, ніж у січні минулого року

Доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50 725,7 млн грн, що на 21,5% або на 13 859,5 млн грн менше плану (64 585,2 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету впали на 7,0% або на 3 825,0 млн грн.

Нагадаємо, 1 лютого прес-служба Міністерства фінансів України повідомила про те, що в січні 2020 доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн).

Як відзначили в прес-службі Мінфіну, головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, більш міцний обмінний курс гривні (середній курс січня склав 24,1 грн/долар, тоді як у бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/долар), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) і більш низькі ціни на газ.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998,2 млрд грн, що на 3,4% або на 35,3 млрд грн менше плану (1 033 млрд грн).

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