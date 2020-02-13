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Рахункова палата назвала суму втрат бюджету через курс гривні до долара

Новини » Економіка     13.02.2020 - 13:22
Рахункова палата назвала суму втрат бюджету через курс гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курсом гривні можна пояснити лише шосту частину бюджетних втрат

Через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, недонадходження до державного бюджету у січні становили 2,3 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету Верховної ради з питань бюджету, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 грн за долар, тоді як у розрахунках показників доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 грн.

Водночас доходи загального фонду державного бюджету, не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%. "Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, справляння яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд грн, або 30,4%", - наголосив голова Рахункової палати.

За даними відомства, іншим чинником стало зменшення, порівняно з січнем попереднього року, імпорту товарів на 1% за умови прогнозованого на 2020 рік зростання на 11,3%.

Крім того, план податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) із урахуванням бюджетного відшкодування не виконано на 2,5 млрд грн, або 26,7%.

"Маємо повторення торішньої ситуації, коли в січні надолужується бюджетне відшкодування, що стримується в кінці попереднього року. Так, у січні 2020 року відшкодовано 18 млрд грн, що в 1,8 рази більше, ніж у грудні 2019 року (9,8 млрд гривень)", - зазначив Пацкан.

До того ж акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів не виконано на 2,2 млрд грн, або 43,7%.

Також Пацкан зауважив, що в січні з єдиного казначейського рахунка надано позик на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду в сумі 8,9 млрд грн, із яких станом на 1 лютого не повернуто 3,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, через укріплення курсу гривні чисті втрати державного бюджету (за вирахуванням економії на боргових виплатах та витратах) у 2019 році становили близько 23 млрд грн

Як повідомляло РБК-Україна, 1 лютого прес-служба Міністерства фінансів України повідомила про те, що в січні 2020 доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн).

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