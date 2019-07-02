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Держбюджет у червні недовиконано майже на 20%

Новини » Економіка    02.07.2019 - 12:31
Держбюджет у червні недовиконано майже на 20%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Бюджет недорахувався 17 млрд грн

До державного бюджету України в червні 2019 року надійшло 80,1 млрд грн, що становить 82,2% від плану (97,4 млрд грн). Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Таким чином, недовиконання плану бюджету становить 17,3 млрд грн.

За даними відомства, до загального фонду надійшло 71,7 млрд грн, до спеціального фонду - 8,4 млрд грн. Відшкодування ПДВ в червні становить 13,5 млрд грн.

Усього за січень-червень до державного бюджету надійшло 506,8 млрд грн, що на 5% менше плану (533,4 млрд грн). Відшкодування ПДВ з початку року становить 83,7 млрд грн.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).

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