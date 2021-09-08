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Держбюджет-2022 вперше ґрунтуватиметься на трирічній декларації, - Шмигаль

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Київ, Середа 08 вересня 2021 14:04
Держбюджет-2022 вперше ґрунтуватиметься на трирічній декларації, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Проект Державного бюджету на 2022 рік направлять до Верховної ради наступного тижня. Вперше він ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що вперше документ буде ґрунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

"Це буде збалансований і реалістичний проект з чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура і, звичайно, соціальні програми", - додав прем'єр.

Зазначимо, до цього державний бюджет не ґрунтувався на середньострокових деклараціях.

У липні Верховна рада взяла до відома таку бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Вона представляє собою бачення бюджетної політики з боку уряду.

Зокрема, згідно з цим документом зростання економіки України очікується на рівні 3,8% в 2022 році, 4,7% - в 2023 і 5,0% - в 2024.

Доходи в 2022 році мають бути на рівні 1 219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1 333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1 451,6 млрд гривень.

Також передбачається, що середня зарплата становитиме: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році - 19 063 гривень.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що законопроект про державний бюджет на наступний рік подадуть до Ради вчасно.

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