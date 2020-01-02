Держбюджет за 2019 рік недоотримав 35 млрд грн доходів

Доходи державного бюджету України за січень-грудень 2019 року склали 998 231,4 млн грн, що на 3,4% або на 35 263,8 млн грн менше плану (1 033 495,3 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету зросли 7,6% або на 70 116,5 млн грн.

За оперативними даними Держказначейства, в грудні надходження до держбюджету склали 98 524,2 млн грн, що на 28,8%, або на 22 014,4 млн грн більше плану. Крім того, надходження в грудні були на 16,1% або на 13 671,1 млн грн більше, ніж у грудні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 17 грудня дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів із загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 26 грудня перерахував у державний бюджет країни 13 млрд грн. До держбюджету було перераховано 8,5 млрд грн дивідендів за діяльність в 2019 році компаній групи, а також 4,5 млрд грн додаткових платежів.

Відзначимо, в кінці вересня Рахункова палата заявила про ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету у 2019 році.