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"Нафтогаз" перерахував до держбюджету 13 млрд гривень

Новини » Політика     26.12.2019 - 21:18
"Нафтогаз" перерахував до держбюджету 13 млрд гривень
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

В бюджет було перераховано 8,5 млрд гривень дивідендів і 4,5 млрд гривень додаткових платежів

НАК "Нафтогаз України" у четвер, 26 грудня, перерахував у державний бюджет країни 13 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління НАК Андрія Коболєва у Facebook.

За його словами, зокрема, до держбюджету було перераховано 8,5 млрд гривень дивідендів за діяльність в 2019 році компаній групи, а також 4,5 млрд гривень додаткових платежів.

"Всього за грудень "Нафтогаз" забезпечив надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємося, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята", - повідомив Коболєв.

Нагадаємо, раніше Кабмін зобов'язав НАК "Нафтогаз України" направити 8,5 млрд гривень до державного бюджету на виплату дивідендів за 2019 рік. Дане розпорядження уряду закріплює рішення акціонерів НАК. Також повідомляється, що в подальшому цю суму врахують при розрахунку і виплаті дивідендів за підсумками роботи за весь 2019 рік.

Крім того, група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд гривень. Це, у свою чергу, на 27% більше результату 9 місяців 2018 року (16,7 млрд гривень).

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