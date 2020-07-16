У міськраді Дніпра проходять обшуки через махінації з землею

Правоохоронці проводять обшуки в Дніпровському міській раді. Причиною обшуків є можливі махінації з виділенням земельних ділянок.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Обшуки проводять на підставі постанов Шевченківського районного суду Києва в рамках розслідування за фактами шахрайства та зловживання владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України).

Зокрема, державний кадастровий реєстратор Дніпра відділення Госгеокадастра Дніпропетровській області у період з січня по листопад 2019 року виконав понад 800 незаконних реєстрацій близько 500 земельних ділянок, вартість яких оцінюється в 1,5 млрд гривень.

"Розслідуванням встановлено виділення земельних ділянок особам, які на момент реєстрації вважалися померлими згідно з реєстром актів цивільного стану, а також інші факти зловживання службовим становищем посадових осіб Дніпровської міської ради під час виведення земельних ділянок із комунальної власності", - повідомили в ОГП

Також перевіряється причетність до схемою інших посадових осіб місцевих органів влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України провела обшуки в Академії наук з-за забудови "Феофанії".

Крім цього минулого тижня проводили обшуки в Одеській міськраді з-за використання земельних ділянок без документів.