Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из моды

Горошек

Классика, которая снова в моде, но этим летом с обновленным настроением. Дизайнеры комбинируют большие и мелкие точки, играют с цветами: вместо традиционного черно-белого - яркие варианты в оттенках фуксии, голубом, мятном.

Принт в горошек - вечная классика (фото: instagram.com/lucywilliams02)

С чем носить: сарафаны, топы, широкие юбки; сочетается с однотонным денимом или белыми аксессуарами.

Крупный горошек (фото: instagram.com/nnennaechem)

Полоска

От морской классики до арт-декоративных экспериментов. В этом сезоне в тренде контрастные вертикальные и диагональные полосы, а также микс полос разной ширины.

Костюмы в полоску в моде (фото: instagram.com/saraloura)

С чем носить: костюмы с брюками, рубашки, комбинезоны. Особенно модно - total look в полоску.

Платье в полоску - мастхев на лето 2025 (фото: instagram.com/hannahlovey)

Яркие геометрические принты

В моде летом 2025 ритмичные геометрические формы: ромбы, зигзаги, круги, треугольники - в неоновых и кислотных оттенках.

Принт, который точно выделит вас из толпы (фото: instagram.com/styledsara)

Как носить: как акцент - одна вещь с геометрией + спокойный фон. Или в духе 70-х - с принтом от головы до пяток.

Этот тренд показала Хейли Бибер во время недавних европейских каникул, появившись в потрясающем желтом комплекте-тройке.

В тренде яркие и необычные принты (фото: instagram.com/haileybieber)

Клетка "гингем"

Ретро-настроение и летний уют. Эта мелкая клетка выглядит легко и романтично. Самые популярные цвета этого сезона - лимонный, лавандовый, небесно-голубой, красный.

Клетка в тренде летом 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Как носить: легкие платья, топы с открытыми плечами, мини-юбки. Идеально для пикников и отпуска.

Платье в клетку на лето (фото: instagram.com/salome.mory)

Морская тематика

Этот принт - настоящий хит лета! Морские существа, рыбы, крабы, ракушки, водоросли и волны украшают не только купальники, но платья, рубашки и даже аксессуары.

Платье с оригинальными принтами в тренде (фото: instagram.com/emilisindlev)

Стиль: весело, ярко, иногда с юмором. Часто - в сочетании с прозрачными тканями или блестками.