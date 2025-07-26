Горошек, клетка, морские мотивы: трендовые принты, которые еще долго не выйдут из моды

Летом 2025 в тренде принты, которые уже стали новой классикой. Горошек, клетка, полоска, геометрия и морские мотивы захватили подиумы и стритстайл, и останутся с нами еще не один сезон.
РБК-Украина подробнее рассказывает, какие узоры в тренде и как их носить, чтобы выглядеть стильно.
Классика, которая снова в моде, но этим летом с обновленным настроением. Дизайнеры комбинируют большие и мелкие точки, играют с цветами: вместо традиционного черно-белого - яркие варианты в оттенках фуксии, голубом, мятном.
С чем носить: сарафаны, топы, широкие юбки; сочетается с однотонным денимом или белыми аксессуарами.
От морской классики до арт-декоративных экспериментов. В этом сезоне в тренде контрастные вертикальные и диагональные полосы, а также микс полос разной ширины.
С чем носить: костюмы с брюками, рубашки, комбинезоны. Особенно модно - total look в полоску.
В моде летом 2025 ритмичные геометрические формы: ромбы, зигзаги, круги, треугольники - в неоновых и кислотных оттенках.
Как носить: как акцент - одна вещь с геометрией + спокойный фон. Или в духе 70-х - с принтом от головы до пяток.
Этот тренд показала Хейли Бибер во время недавних европейских каникул, появившись в потрясающем желтом комплекте-тройке.
Ретро-настроение и летний уют. Эта мелкая клетка выглядит легко и романтично. Самые популярные цвета этого сезона - лимонный, лавандовый, небесно-голубой, красный.
Как носить: легкие платья, топы с открытыми плечами, мини-юбки. Идеально для пикников и отпуска.
Этот принт - настоящий хит лета! Морские существа, рыбы, крабы, ракушки, водоросли и волны украшают не только купальники, но платья, рубашки и даже аксессуары.
Стиль: весело, ярко, иногда с юмором. Часто - в сочетании с прозрачными тканями или блестками.
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Salomé Mory, Sara Walker, sara ramén, NNENNA, Lucy Williams, Hannah Porter, Emili Sindlev, Hailey Rhode Bieber.