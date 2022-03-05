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Енергетики разом з саперами відновлюють світло у звільнених від окупантів містечках, - ДТЕК

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Субота 05 березня 2022 15:18
Енергетики разом з саперами відновлюють світло у звільнених від окупантів містечках, - ДТЕК Фото: енергетики разом з саперами відновлюють світло у звільнених від окупантів містечках - ДТЕК
Автор: Артем Горовенко

Ремонті бригади ДТЕК спільно з саперами оперативно відновлюють електропостачання в містах і селищах, які Збройні сили України звільнили від російських окупантів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі єдиного телемарафону.

"В тих місцях, де ми можемо почати роботи, наприклад, як в Макарові, ми відразу починаємо роботи, залучаємо саперів і наші бригади відновлюють. Ми звичайно робимо все можливе, щоб якнайшвидше запитати, заживити всі населені пункти, якомога швидше дати світло у домівки людей", - повідомив Сахарук.

Аварійні бригади ДТЕК повторно намагаються підключити Бучу і Гостомель, які знову знеструмлені через обстріли російських окупантів.

"3 березня ми заживили і частину Бучі, і частину Гостомелю, але вже 4-го березня внаслідок бойових дій знову світло пропало і ми знову починаємо це робити. І повірте мені, наші бригади будуть працювати стільки скільки потрібно. Якщо потрібно буде відновлювати світло 25 разів, ми це будемо робити", - наголосив Сахарук.

За його словами, станом на вечір 4 березня на Київщині без світла залишалося близько 350 населених пунктів без світла - це десь 90 тисяч мешканців.

"На жаль, ми не можемо відновити світло в цих селищах, тому що на багатьох територіях ідуть активні бойові дії. Це, зокрема, на заході, а також на півночі Київської області, і ми там просто фізично не можемо виїхати, тому що іде знищення російських окупантів", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

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