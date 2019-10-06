ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі створили "штаб опору капітуляції"

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 18:40
У Запоріжжі створили "штаб опору капітуляції"
Фото: мітинг у Запоріжжі (061.ua)

Учасники штабу вимагають скликати сесію облради

У Запоріжжі сьогодні, 6 жовтня, активісти оголосили про створення "штабу опору капітуляції", в який увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських і партійних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.

Повідомляється, що про створення штабу оголосили під час акції протесту проти підписання так званої "формули Штайнмайера" на площі Героїв Революції під стінами Запорізької обласної ради. У заході взяли участь більше 500 осіб.

Під час мітингу були озвучені ключові вимоги, серед яких скликання сесії Запорізької обласної ради та прийняття відповідного звернення.

"Питання два основних. Це що насправді включає ця формула славнозвісна. Тому, що в опублікованій її частині є слова «постійна дія спеціального статусу Донбасу», самі розумієте, що це насправді – федералізація. Це, по-перше. Пункт другий – це відведення наших військ, проти якого виступають місцеві жителі та переважна більшість військових. За результатами сьогоднішнього мітингу буде підписна резолюція з вимогою до нашої обласної ради виступити проти реалізації цих планів і зробити звернення до Верховної ради", - повідомив під час мітингу ветеран бойових дій на Донбасі Валерій Прозапас.

Нагадаємо, раніше міська рада Кропивницького направив президенту України Володимиру Зеленському і парламенту застереження щодо реалізації "формули Штайнмайера", а також за прийняття нового закону про особливий статус Донбасу.

Крім того, Хмельницький обласна рада прийняла звернення про неприпустимість прийняття "формули Штайнмайера" для врегулювання ситуації на Донбасі.

У Запоріжжі в ДТП загинув підліток, є постраждалі У Запорізькій області 70% споживачів заборгували за газ
Новини України Запоріжжя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся