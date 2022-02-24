У містах Росії вийшли на акції проти війни з Україною

Поліція почала затримувати демонстрантів. Так, в Москва затримана правозахисниця Марина Литвинович, яка раніше закликала співгромадян ввечері 24 лютого вийти на центральні площі своїх міст на антивоєнні акції. Затримання відбулося на виході з будинку, вказала сама Литвинович. За словами жінки, її відвезли в ОВС "Міщанський".

Крім того, в російській столиці були затримані кілька активістів, що вийшли з антивоєнними плакатами на Пушкінську площу, до будівлі МЗС РФ і метро "Бауманська", передає Правозахисний портал "ОВД-Інфо". За його відомостями, мінімум двоє осіб затримані і в Санкт-Петербурзі.

Тим часом в Хабаровськ поліцейські затримали активіста з плакатом " Путін, геть з України!", повідомляє Sota.Vision. Поліція послалася на постанову керівництва регіону по боротьбі з коронавірусною інфекцією. А в Іркутськ затримано одного з чотирьох учасників одиночних пікетів, вказує видання "Медіазона".

В Єкатеринбург у відділення поліції доставлені п'ятеро учасників одиночних пікетів, передає Znak.com. За даними онлан-видання 66.ru, на них складають протоколи про порушення порядку проведення мітингу.

За оцінкою правозахисників "ОВС-Інфо", вже як мінімум 150 осіб затримали на акціях проти війни.