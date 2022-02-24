В городах России вышли на акции против войны с Украиной

Полиция начала задерживать демонстрантов. Так, в Москве задержана правозащитница Марина Литвинович, ранее призвавшая сограждан вечером 24 февраля выйти на центральные площади своих городов на антивоенные акции. Задержание произошло на выходе из дома, указала сама Литвинович. По словам женщины, ее отвезли в ОВД "Мещанский".

Кроме того, в российской столице были задержаны несколько активистов, вышедших с антивоенными плакатами на Пушкинскую площадь, к зданию МИД РФ и метро "Бауманская", передает правозащитный портал "ОВД-Инфо". По его сведениям, минимум двое человек задержаны и в Санкт-Петербурге.

Между тем в Хабаровске полицейские задержали активиста с плакатом "Путин, вон из Украины!", сообщает Sota.Vision. Полиция сослалась на постановление руководства региона по борьбе с коронавирусной инфекцией. А в Иркутске задержан один из четырех участников одиночных пикетов, указывает издание "Медиазона".

В Екатеринбурге в отделения полиции доставлены пятеро участников одиночных пикетов, передает Znak.com. По данным онлан-издания 66.ru, на них составляют протоколы о нарушении порядка проведения митинга.

По оценке правозащитников "ОВД-Инфо", уже как минимум 150 человек задержали на акциях против войны.