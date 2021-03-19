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В Україні протестують міста через введення жорсткого карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні міста Україні протестують через посилення карантину. У Києві через введення з 20 березня локдауну під стінами КМДА зібрались декілька десятки підприємців.

Яка ситуація в інших містах України, в матеріалі РБК-Україна.

У Києві сьогодні зранку протестують представники "SaveФОП". Вони вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину в столиці. Як відомо, з завтрішнього дня у місті вводять жорсткі карантинні обмеження.

Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також влаштували протест у Львові, пише місцеве видання "Форпост". З аналогічною вимогою люди зібрались на площі Ринок.

Сьогодні, 19 березня, на площі біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації підприємці зібралися на акцію протесту проти введення локдауна, пише видання "49000". Підприємці зазначили, що через карантин безліч працівників звільняється, закриваються магазини.

Фото: протест у Дніпрі (49000)

Невеликі акції протесту пройшли і в інших містах. Зокрема, як повідомляє "Кременчуцька газета", такий захід пройшло в Кременчуці. Крім того, як передає полтавське видання "Зміст", акція пройшла і в обласному центрі під будівлею Полтавської ОДА.

Фото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)

Декілька десятків підприємців вийшли на протест і в Краматорську, де нині розташовується Донецька обласна адміністрація, пише "Суспільне".

На акцію протесту через посилення карантинних обмежень вийшли і в Миколаєві, повідомляє "Новости N".

Зазначимо, кількість заражених коронавірусом в Україні стрімко зростає, за вчора заразились ще 15 850 людей.

РБК-Україна писало, що на час карантину столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.

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