Горить резервуар з дизпаливом. Окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові

Російські окупанти вчергове відкрили вогонь по Чернігову. При обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу ДСНС України.
"3 березня близько 08: 10 в Чернігові по вул.Чудінова на території ДП "комбінат Астра" при обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу, в результаті чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального", - йдеться у відомстві.
Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 9 од.техніки.
Фото: ДСНС України
Нагадавши, у Чернігові жителів закликають залишатися вдома або в укриттях. Залишати місто заборонено, адже виїзди з нього заміновані.
Відзначимо, що Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть.
РБК-Україна писало, що раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до громадян, які мають зброю, отримати завдання по захисту міста. Він запевнив, що"місто ми нікому не здамо".