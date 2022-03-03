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Горит резервуар с дизтопливом. Оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове

Автор: Каролина Гайдук

Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Чернигову. При обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

"3 марта около 08:10 в Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего", - говорится в ведомстве.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 9 ед. техники.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.

Отметим, что Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.

РБК-Украина писало, что ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим".

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