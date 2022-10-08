Горит Крымский мост (фото, видео)

Информация о возгорании начала поступать около 06:40 часов. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что горит сам мост.

На кадрах можно увидеть, как вспыхнуло железнодорожное полотно. Однако виднеются и повреждение на автодороге. Движение по мосту перекрыто.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также выложил видео пожара на мосту.

Там видно, как горят цистерны с топливом, которое, вероятно, везли оккупантам на фронт.

Крымский коллаборант Олег Крючков заявил, что на мосту судоходные арки якобы не повреждены.

Обновлено 8:45.

Местные коллаборанты заявили, что проезд через Крымский мост был закрыт.

"Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполняющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.