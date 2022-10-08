Горит Крымский мост (фото, видео)

На Крымском мосту утром 8 октября разразился мощный пожар после взрыва. В небо вздымается огромный столб черного дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InformNapalm.
Информация о возгорании начала поступать около 06:40 часов. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что горит сам мост.
На кадрах можно увидеть, как вспыхнуло железнодорожное полотно. Однако виднеются и повреждение на автодороге. Движение по мосту перекрыто.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также выложил видео пожара на мосту.
Там видно, как горят цистерны с топливом, которое, вероятно, везли оккупантам на фронт.
Крымский коллаборант Олег Крючков заявил, что на мосту судоходные арки якобы не повреждены.
Обновлено 8:45.
Местные коллаборанты заявили, что проезд через Крымский мост был закрыт.
"Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполняющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.
Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко ранее указывал, что уничтожение моста через Керченский пролив является одной из необходимых мер освобождения Крыма.
Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина рассматривает Крымский город законную военную цель.
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