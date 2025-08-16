Ореховый Спас 2025: что надо освятить, запреты, традиции и приметы праздника

16 августа 2025 года православные христиане в Украине празднуют Ореховый Спас, известный также как Третий Спас, Хлебный Спас или Спас на холсте. Это завершающий праздник августовского цикла Спасов, который сочетает религиозные и народные традиции, символизируя окончание лета и начало осенних хозяйственных работ.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать об этом празднике, его обычаях, запретах и приметах.

Ореховый Спас: значение праздника

Ореховый Спас имеет глубокую религиозную подоплеку, ведь связан с переносом Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году.

По преданию, образ Христа чудесным образом отразился на холсте, что дало святое название Спас на холсте.

Ореховый Спас символизирует благодарность за дары природы и духовное очищение. Это время для благодарности Богу за урожай, подготовки к осени и укрепления семейных связей через совместные трапезы.

Религиозный аспект напоминает о милосердии и вере, а народные традиции подчеркивают связь с природой и трудом.

Традиции Орехового Спаса

Традиционно сегодня верующие посещают храмы, чтобы освятить орехи, мед, хлеб из нового урожая, зерно, сезонные фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград) и полотна из натуральных материалов, например, льняные рубашки или вышиванки. Освященные продукты используют для приготовления блюд, которыми угощают родных и гостей.

Также в этот день пекут пироги с орехами и медом, делают настойки из перепонок грецких орехов, которые считаются лечебными при простуде или болезнях суставов. А еще активно заготавливают овощи и фрукты на зиму.

В древности на Ореховый Спас украинцы устраивали ярмарки, где продавали домотканые полотна, что дало праздничное название Полотняный Спас.

Кстати, у наших предков была интересная традиция: в селах самую старшую женщину отправляли на пробный сбор орехов, чтобы определить, сколько их должны собрать другие.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь беду, на Ореховый Спас стоит избегать определенных действий:

Ссориться и сквернословить. Это день для примирения и положительных мыслей. Негативные слова или поступки могут иметь долгосрочные последствия.

Отказывать в помощи. Считается, что добрые дела возвращаются сторицей, а равнодушие может принести неудачу.

Лениться. Поскольку праздник связан со сбором урожая, праздность может привести к неудачам.

Выбрасывать еду. Хлеб, орехи или другие продукты символизируют достаток, и их пренебрежение считается грехом.

Ходить в лес без оберега. В древности верили, что без нательного крестика можно встретить нечистую силу.

Убирать дома или выносить мусор. Это может "вымести" благосостояние и счастье из дома.

Народные приметы сегодня

Народные наблюдения 16 августа помогали предсказать погоду и урожай:

Ясное утро и туман - к теплой осени и щедрому урожаю.

Теплый ветер - осень будет мягкой, а зима наступит поздно.

Дождь с грозой - к теплой осени, но в ближайшие недели будут осадки.

Журавли летят на юг - на Покров (1 октября) будет мороз.

Сова кричит всю ночь - к перемене погоды.

Сильный ветер - к дождям и похолоданию.

Что положить в корзину на Ореховый Спас и что нельзя освящать

На Ореховый Спас корзина символизирует благодарность за урожай и достаток, поэтому в нее кладут продукты и предметы, связанные с традициями праздника и завершением летнего сезона. Вот основные составляющие:

грецкие орехи

хлеб или выпечка (караваи, булочки и т.д.)

мед

фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград)

зерно (пшеница, рожь или другие злаки) или колосья

полотно или вышитые изделия (льняные полотенца, салфетки или вышиванки)

лекарственные травы (мята, ромашка, зверобой) или цветы (бархатцы, васильки)

Некоторые верующие освящают воду, чтобы использовать ее для духовного очищения или защиты дома.

Корзину обычно украшают вышитым полотенцем, лентами или цветами, чтобы подчеркнуть торжественность момента.

Что нельзя освящать

Церковь имеет четкие правила относительно того, что не стоит приносить на освящение, ведь корзина - это не просто набор продуктов, а символ духовной благодарности. Вот что запрещено класть: