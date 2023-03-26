ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди, а местами грозы: какой погоды ожидать в Украине сегодня

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 марта 2023 07:00
Дожди, а местами грозы: какой погоды ожидать в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет преимущественно с дождем, а местами и с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 26 марта, будет преимущественно дождливой. Местами вместе с осадками возможны и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране на большей территории пройдут дожди, иногда с грозами. В Карпатах дождь возможен с переходом в снег.

Ветер будет юго-западным и западным направлениям, скоростью 5-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +10 +14,
  • на западе ночью +4 +7, а днем +10 +13 градусов;
  • в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +15 +18;
  • на юге страны ночью +6 +8, а днем +12 +14 градусов;
  • в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +11 +13 градусов.

Дожди, а местами грозы: какой погоды ожидать в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
Признает снарядный голод? Путин заявил, что Россия вынуждена вводить лимиты для военных
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию