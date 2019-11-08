Горбатюк оскаржує своє звільнення з ГПУ

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюк подав позов до ОАСК

Колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк вирішив оскаржити своє звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адмінсуду Києва.

У своєму позові Горбатюк просить суд визнати протиправним та скасувати його звільнення з Генпрокуратури, а також поновити його на посаді начальника управління спецрозслідувань або на рівнозначній посаді.

Крім того, Горбатюк просить суд зобов'язати Генпрокуратури виплатити йому середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - зазначили в ОАСК.

Нагадаємо, що Горбатюк був звільнений з ГПУ 23 жовтня. Як заявив Горбатюк, йому зателефонували з відділу кадрів та повідомили, що було підписано наказ про його звільнення. Він стверджував, що законних підстав для його звільнення немає.

Також РБК-Україна писало, що Горбатюка не допустили до переатестації. В ГПУ заявили, що він не подав заяву зі згодою на те, що під час співбесіди можуть братися до уваги анонімки. Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що звільнять всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації.