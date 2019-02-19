Горбатюк назвав недостатніми результати у справах Майдану

Горбатюк поскаржився на відсутність обіцяної підтримки з боку влади

На сегодняшний день результаты по расследованию так называемых дел Майдана являются недостаточными. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он назвал недостаточными результаты расследования в виду того количества преступлений, которые объединены в делах Майдана.

"Они недостаточны, ведь важно не только наказание причастных к совершению преступлений. Важно, чтобы эти результаты меняли правоохранительную систему, которая вместо того чтобы защищать людей, использовалась для преступлений", - отметили Горбатюк.

По его словам, руководство страны и правоохранительных органов не оказали необходимой поддержки расследованию дел Майдана.

"Каждый из представителей власти заявлял о приложенных усилиях, но на практике все это не подтверждалось", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие сообщило подозрения о причастности к преступлениям на Майдане 66 фигурантам.

Горбатюк также отметил, что приговоры в небольших делах Майдана являются условными.