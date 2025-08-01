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Google запустила ИИ, который "видит" изменения на Земле с максимальной точностью: зачем он нужен

Пятница 01 августа 2025 15:45
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Google запустила ИИ, который "видит" изменения на Земле с максимальной точностью: зачем он нужен ИИ от Google следит за планетой с орбитальной точностью (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием AlphaEarth Foundations, которую описывает как "виртуальный спутник". Разработка предназначена для отслеживания изменений на поверхности Земли с высокой точностью и может стать инструментом для мониторинга климата, сельского хозяйства и экологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Как работает AlphaEarth

AlphaEarth работает на основе технологии "векторного представления" - она ежедневно обрабатывает большие объемы открытых данных с оптических спутников, радаров, климатических моделей и других источников.

Земная поверхность и прибрежные воды делятся системой на квадраты размером 10×10 метров, каждый из которых анализируется и отслеживается во времени. Как поясняет Wired, участки окрашиваются в разные цвета в зависимости от характеристик: от типов растительности до свойств поверхности.

Google утверждает, что модель создает "высококомпактные сводки" по каждому квадрату, которые в 16 раз легче по объему, чем у аналогичных ИИ-систем. Это позволяет значительно снизить расходы на хранение и обработку данных наблюдений за планетой.

Возможности AlphaEarth можно применять для мониторинга урожайности, оценки здоровья сельхозкультур, а также выявления вырубки лесов. По заявлению компании, модель показала высокую точность при тестировании на различных временных отрезках и сценариях.

Google запустила ИИ, который &quot;видит&quot; изменения на Земле с максимальной точностью: зачем он нуженДиаграмма показывает, как AlphaEarth Foundations берёт разные кадры из видео, чтобы отслеживать любое время (gif: Google DeepMind)

Google предоставила доступ к базе данных Satellite Embedding, годовым сводкам AlphaEarth, более чем 50 научным и экологическим организациям, которые в течение года тестировали модель в реальных условиях. Сейчас эти данные стали доступны в сервисе Google Earth Engine для более широкого круга исследователей.

Google запустила ИИ, который &quot;видит&quot; изменения на Земле с максимальной точностью: зачем он нуженНа диаграмме показано, как большая карта данных разбивается на маленькие части (фото: Google DeepMind)

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