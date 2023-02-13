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Google запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Германии

Фото: Google запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Германии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Google запускает кампанию против фейковые новостей об украинских беженцах в Германии. Компания хочет с помощью образовательных видеороликов донести до немцев дезинформацию и тем самым предотвратить формирование стереотипов о беженцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Издание отмечает, что опровержение дезинформации после ее внедрения в сознание людей может оказаться непростой задачей. Поэтому Google уделяет особое внимание профилактике: образовательные видеоролики призваны охватить население до того, как оно станет жертвой фальшивых новостей, то есть специально созданного контента, который дезинформирует. Речь идет о возможных оговорках в отношении украинских беженцев.

В понедельник, 13 февраля, в Берлине дочерняя компания Google Jigsaw объявила, что распространит соответствующую видеообразовательную кампанию на немецкоязычный интернет. До сих пор профилактические мероприятия были сосредоточены в Польше, Чехии и Словакии.

Кампания основана на исследованиях психологов из британских университетов Кембриджа и Бристоля, которые разработали концепцию предотвращения дезинформации под названием "пребункинг". Идея заключается в том, чтобы зрители знали, когда якобы нейтральная информация предназначена только для того, чтобы заставить людей поверить в то, что не соответствует действительности.

Признаком манипулятивного контента является язык, который затрагивает людей эмоционально. Также подозрительно, когда определенные группы обвиняют в недовольстве, за которое они не несут ответственности.

Ранее сообщалось, что в Британии начали рассылать фейковые письма для сбора данных об украинских беженцах.

Кроме того, в Польше предупреждают о фейках РФ против украинцев.

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