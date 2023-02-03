"Мобилизация" за границей. В Польше предупреждают о фейках РФ против украинцев

В Польше началась кампания дезинформации относительно украинских беженцев, предупреждают граждан в правительстве страны. Фейки связывают с желанием РФ вызвать неприязнь к украинцам.

О распространении ссобщений относительно беженцев из Украины TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euractiv.com.

О том, что в Польше начали распространять неправдивую информацию относительно украинцев, предупредил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарин во время пресс-конференции.

Он рассказал про случаи попадания писем на электронную почту поляков, а также листовки, расклеенные на улицах польских городов, согласно которым Департамент международных дел и миграции МВД и Управление по делам иностранцев собирают информацию об украинских беженцах, проживающих в Польше.

"Содержание этих прокламаций, которые являются явно сфабрикованными письмами, является предположением о том, что польское государство собирает данные об украинцах, которые постоянно проживают в Польше. Из этого содержания исходит, как будто Польша готовит базу данных для будущей мобилизационной акции, которую предполагается провести в Польше", – рассказал чиновник.

Фото: Фейковые объявления в Польше (gov.pl)

По словам Станислава Жарина, аналогичные кампании по дезинформации проходят в Украине и Литве, и они могут быть связаны с РФ.

"Это явное предложение российской стороны, которое является частью различных кампаний, рассчитанных на то, чтобы спровоцировать взаимную неприязнь между украинцами и обществами в странах, где они в настоящее время проживают", – отметил политик.

Фото: Образец фейкового письма от имени миграционных властей (gov.pl)

"Мы оцениваем, что речь идет о подготовке более серьезной кампании в международном масштабе. В нее могут быть вовлечены несколько западных стран, и мы, безусловно, видим, что первые этапы уже проходят в Польше, отсюда и мое предупреждение", – сказал он.

С 24 февраля 2022 года 9,57 миллиона украинских беженцев пересекли границу с Польшей. На сегодня в Украину вернулись 7,71 миллиона человек. В Польше остаются 3 миллионов украинцев в Польше, включая проживавших там до войны.

Напомним, мы писали, как украинцам выезжать из Польши без потери временной защиты.

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