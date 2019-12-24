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У Google Chrome виявили витоки паролів користувачів

Новини » Телеком & IT     24.12.2019 - 17:24
У Google Chrome виявили витоки паролів користувачів
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Браузер вже почав повідомляти постраждалих користувачів

У веб-браузері Google Chrome 79, тобто останній версії, виявили вразливість, а саме витоки паролів користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Зазначається, що браузер вже почав повідомляти постраждалих користувачів за допомогою спливаючого вікна з проханням негайно змінити паролі. Хоча попередження вже почало поширюватися тільки для індійських користувачів.

"Змініть свій пароль. Порушення даних на сайті або в додатку розкрило ваш пароль. Chrome рекомендує змінити пароль для сайту", - йдеться у попередженні.

Наразі Google не прокоментували, чи будуть відновлені втрачені дані порушених користувачів, але новий патч усунув проблему, і браузер вже можна оновити.

Раніше повідомлялося, що компанія Google недавно випустила свою останню версію Chrome. Chrome 79 пропонує безліч функцій, основні з яких - заморожування вкладок і захист від фішингу.

Нагадаємо, антимонопольна служба Франції наклала штраф на Google у розмірі 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Як повідомили у французькому регуляторі, правила рекламної платформи Google Ads застосовуються "випадковим чином", а її адміністратори без наявної причини видаляють акаунти користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні орган із захисту даних Туреччини оштрафував американську компанію Google на 280 тисяч доларів за порушення законодавства країни щодо особистих даних. У Туреччині виявили витік даних понад 280 тисяч користувачів Google.

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