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Капіталізація материнської компанії Google перевищила 1 трильйон доларів

Новини » Фінанси     17.01.2020 - 10:13
Капіталізація материнської компанії Google перевищила 1 трильйон доларів
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

П'ять найбільш цінних американських технологічних компаній тепер коштують 5,2 трильйона доларів

Ринкова капіталізація Alphabet, яка є материнською компанією Google, перевищила 1 трильйон доларів, ставши четвертою технологічною компанією США, яка досягла цього рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.

Раніше такої капіталізації досягли Apple, Microsoft і Amazon. Додавши Facebook у цю групу, п'ять найбільш цінних американських технологічних компаній тепер коштують 5,2 трильйона доларів, що на 3,5 трильйона доларів більше, ніж п'ять років тому.

Google - американська транснаціональна корпорація, реорганізована 15 жовтня 2015 року в міжнародний конгломерат Alphabet Inc., інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології. Google підтримує і розробляє ряд інтернет-сервісів і продуктів, таких як YouTube, Google map, Gmail і інших. Компанія отримує прибуток у першу чергу від реклами через свою програму AdWords, а також є розробником операційної системи Android.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість Apple перевищила 1 трлн доларів після випуску iPhone 11.

Також РБК-Україна повідомляло, що восени 2018 року вартість компанії Amazon перевищила 1 трлн доларів. Компанія стала другою в США, кому вдалося перевищити позначку в трлн дол.

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