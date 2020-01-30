Google временно закрывает все свои офисы в Китае из-за коронавируса

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Сотрудникам компании рекомендуют уехать из страны и работать удаленно

Американская компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что сотрудникам компании рекомендуют уехать из страны и работать удаленно как минимум две недели.

"Google заявил, что прекращает поездки сотрудников в Китай и Гонконг, в то время как работникам, находящимся в настоящее время в стране, было рекомендовано уехать как можно скорее, а затем работать из дома как минимум две недели", - говорится в сообщении.

У Google четыре офиса в материковом Китае. Точное число сотрудников компания не разглашает.

Отметим, поисковая система Google недоступна в Китае, но ее офисы занимаются продажами и проектированием для своего рекламного бизнеса.

Другие технические гиганты, в том числе Amazon, Microsoft и Facebook, также приняли меры для защиты персонала от заражения. Компании рекомендовали своим сотрудниками воздержаться от поездок в Китай.

Напомним, ранее Китай одобрил чартерные рейсы в Ухань после отмены международного сообщения с городом. Власти Китая таким образом собираются вернуть домой местных жителей, которые путешествуют и не могут вернуться.

Также РБК-Украина писало, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 170. За прошедшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 37 новых случаев смерти от коронавируса.