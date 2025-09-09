Google внедрила в Gemini долгожданную функцию, о которой просили пользователи

Поддержка аудио в Gemini

Как сообщил в соцсети X вице-президент Google Labs и Gemini Джош Вудвард, добавление поддержки аудио стало "запросом номер 1" среди пользователей приложения.

Бесплатные аккаунты Gemini ограничены 10 минутами аудио и пятью запросами в день, а подписчики AI Pro и AI Ultra могут загружать файлы продолжительностью до трех часов. Приложение поддерживает до 10 файлов в разных форматах, включая архивы ZIP.

Пять новых языков в Google Search

Google также расширила возможности режима AI Mode в поиске: теперь он доступен на пяти новых языках - хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском.

Это стало возможным благодаря интеграции Gemini 2.5 с Google Search. В компании отмечают, что теперь пользователи смогут "задавать более сложные вопросы на родном языке и глубже исследовать веб-поиск".

NotebookLM: новые форматы отчетов

Кроме того, сервис NotebookLM получил новые стили отчетов более чем на 80 языках. Пользователи могут создавать учебные пособия, краткие справки, блоги, а также флеш-карточки и викторины на основе загруженных документов и мультимедиа.

Формат отчета можно настраивать - изменять структуру, тон и стиль. По данным компании, функция станет доступна всем пользователям до конца недели.

Масштабные обновления Google

Google активно наращивает функциональность Gemini. В августе сервис начал автоматически запоминать детали и предпочтения из прошлых диалогов, а пользователи бесплатной версии получили доступ к генератору видео в Workspace.

В сентябре Google Photos обновился до версии Veo 3 и добавил возможность создавать четырехсекундные видео из личных фотографий.